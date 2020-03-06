06 марта 2020, 14:29
Екатерина Андреева оказалась мамой слоненка
Телеведущая информационной программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева посетила Кению. Там она решила усыновить слоненка, который потерял настоящих родителей. Об этом сообщил сайт myrussia.life.
Ведущая планирует материально поддерживать животное. Ее средства помогут создать необходимые условия для слона в специальном заповеднике.
«Мне достался совсем малыш, его зовут Рохо. Помогать ему буду в течение нескольких лет, пока он не достигнет зрелости и его не выпустят в дикую природу. Теперь с другого континента мне присылают новости с фотографиями о том, как там растет, гуляет и ест мой малыш», — пояснила Андреева.
Она подчеркнула, что «очень интересно наблюдать» за тем, как живет слоненок.