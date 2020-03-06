Екатерина Андреева оказалась мамой слоненка

Ведущая планирует материально поддерживать животное. Ее средства помогут создать необходимые условия для слона в специальном заповеднике.

«Мне достался совсем малыш, его зовут Рохо. Помогать ему буду в течение нескольких лет, пока он не достигнет зрелости и его не выпустят в дикую природу. Теперь с другого континента мне присылают новости с фотографиями о том, как там растет, гуляет и ест мой малыш», — пояснила Андреева.

Она подчеркнула, что «очень интересно наблюдать» за тем, как живет слоненок.