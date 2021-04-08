Бывшая жена Кержакова разоткровенничалась на интервью. Брат грозит ей Роскомнадзором

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова дала интервью, которое не понравилось ее брату Владиславу. Он решил подать жалобу в Роскомнадзор. Сама Милана сказала, что Владислав может жаловаться, куда хочет.

Милана Тюльпанова стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!». В интервью она сообщила, что однажды Кержаков избил ее, а затем уладил конфликт с ее отцом, сенатором Вадимом Тюльпановым. Футболист перевел Милане деньги. После смерти Тюльпанова Кержаков, с ее слов, потребовал их вернуть. При разводе она отдала ему две третьих от суммы.

Также она говорила о брате и других родственниках.

Блогер Владислав Тюльпанов рассказал «360», что его возмутили слова ведущей Алены Жигаловой, говорившей Милане, что у той «странные» семья и брак.

Также Владислав считает, что сестра распускает слухи об отце, деде и о нем самом. Блогер обратился к адвокату, чтобы «обелить свою репутацию».

Тюльпанов заявил, что его сестра «придумывает себе истории», например, про отравление таблетками.

«Потом, когда уже рассказывать нечего, переключается на своих близких людей, рассказывая всякие гадости про умершего отца», — сказал собеседник.

«Это как бы ее личное дело. Единственное, что я прошу, это меня хотя бы не касаться», — добавил Тюльпанов.

Сейчас он не общается с сестрой.

«Мне спокойнее дистанцироваться. Милана делает все, что она считает нужным, говорит все, что хочет, но уже без меня и без тех людей, которые с ней раньше общались», — обрисовал ситуацию собеседник.

Судиться из-за интервью Тюльпанов не намерен, поскольку «это будет слишком».

Адвокат Виталий Бородин, к которому обратился блогер, рассказал «360» о сути претензий.

Тюльпанов считает, что сестра его оклеветала — «дала информацию, что Владислав Тюльпанов пошел по стопам своего деда и что якобы дед был замечен в каком-то воровстве».

Адвокат усмотрел в этом нарушение статьи 152 Гражданского кодекса — распространение сведений, порочащих честь и достоинство.

«Мы сегодня подготовим официальное обращение в Роскомнадзор, чтобы эту программу Роскомнадзор попробовал снять с YouTube», — сказал юрист.

В пятницу, 8 апреля, адвокат хочет связаться с шоу «Алена, Блин» с просьбой удалить информацию, которая не нравится его клиенту. Если взаимопонимание не будет достигнуто, при желании Владислава можно начать судебный процесс, добавил Бородин.

Милана Тюльпанова сообщила «360», что если брат считает нужным обращаться в Роскомнадзор, «то пускай это делает».

Говоря о том, что могло вызвать такую реакцию, Милана сказала: «Я не знаю, что он счел некорректным, и как это интерпретируется в его сознании».