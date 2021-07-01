«Ей нельзя было выступать!» Врач рассказал о болезни певицы МакSим

Певица МакSим с середины июня находится в искусственной коме с поражением легких. Врачи борются за здоровье знаменитости, однако ей не становится лучше. Симптомы заболевания указывают на коронавирус, однако врачи не согласны с этой теорией. По мнению медиков, певица страдает от двусторонней полисегментарной пневмонии тяжелой степени. Об этом сообщил сайт kр.ru.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, чем подобный диагноз отличается от коронавируса и почему заболевание оказалось столь губительным для 38-летней певицы. По словам эксперта, такой вид пневмонии полностью поражает легочную ткань. Если причина заболевания бактериальная, то у пациента развивается сильнейшая интоксикация организма. А возбудитель болезни — бактерия пневмококк — негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему.

Врач заявил, что подобное заболевание может стать следствием простуды. Также болезнь передается воздушно-капельным путем. Для того, чтобы не заболеть таким видом пневмонии, врачи рекомендуют прививаться от пневмококка каждые пять лет.

Пурясев заявил, что главной ошибкой певицы стал тот факт, что она не стала отменять концерт в Казани после получения отрицательного теста на коронавирус. Тогда девушка на протяжении часа выступала с высокой температурой.

«Эта бактерия разрушает легочную ткань также, как пламя плавит целлофановый пакет. И вот в таком истощенном состоянии, с тяжелейшей травмой легких артист выходит на сцену. Представляете, что с ним будет? За счет сильнейшей вентиляции певица просто сожгла остатки здоровой ткани и добила себя этим концертом. Ей нельзя было выступать!» — заявил врач.

По словам медика, певица должна была соблюдать постельный режим с первых дней болезни. Работа в тяжелых условиях лишь усугубила ситуацию. Кроме того, негативно сказаться на ходе болезни могла и алкогольная зависимость артистки.

«Полисегментарная пневмония типична для людей с алкогольной зависимостью. Дело в том, что большие дозы спиртного выбивают из колеи иммунную систему. А иммунная система — это белок. Не зря медики советуют плотно закусывать: на 100 грамм водки — 200 граммов мяса. Это хотя бы частично смягчает атаку на печень», — отметил специалист.