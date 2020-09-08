«Эх, Мишка, ты ли это?»: Шнуров проводил Ефремова в СИЗО стихотворением

Певец Сергей Шнуров посвятил делу Михаила Ефремова большое стихотворение, в котором упомянул дружбу с актером и любовь к алкоголю. Лидер группы «Ленинград» поделился творчеством на своей странице в Instagram.

Сергей Шнуров в очередной раз выразил свое мнение через стихотворение. Сегодня певец посветил произведение актеру Михаилу Ефремову, которому вынесли приговор.

«Он был мне друг. Давай! Налей! // Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? // Не ждут уже твоих ролей // Как гражданина и поэта», — написал Шнуров.

Также музыкант отметил, что мог в тот вечер быть с Ефремовым, но сам вовремя остановился: «С тобой ведь мог бы быть тогда…// Но я нажал на тормоза». В комментариях многие подписчики согласились со Шнуровым.

Во вторник, 8 сентября, судья вынес Михаилу Ефремову приговор — восемь лет колонии общего режима, также актера обязали выплатить старшему сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей. Некоторые юристы не сошлись в едином мнении касательно суровости приговора. Адвокат Генрих Падва считает приговор жестким, а Сергей Афанасьев уверен, что актеру еще смягчили наказание.