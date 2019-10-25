Егора Крида признали антироссийским сатанистом

«Крид типичный представитель движения Нью Эйдж (англ. New Age, буквально „новая эра“). Всех сторонников лжедвижения объединяет „великое преобразование“, наступление новой эпохи, которая должна прийти на смену современной культуре. Утверждается, что эта грядущая культура гораздо более совершенна и должна ознаменоваться якобы грандиозным скачком в духовном, мыслительном и технологическом развитии человечества. По некоторым оценкам это движение берёт начало в масонской организации», — сказано в заключении экспертов Роскомнадзора.

Записи, клипы и даже татуировки исполнителя анализировали эксперты межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации». Специалисты давно аккредитованы Роскомнадзором.

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«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению NewAge, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской. Такой вывод подтверждается утверждениями о рэпе как идеологическом оружии сатанизма», — добавили исследователи.

По их мнению, Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов. Культуры, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», подчеркнули эксперты. Следовательно, творчество этого исполнителя не рекомендовано детям — иначе подрастающее поколение в итоге начнет воспринимать извращения как норму, подчеркнуто в экспертном заключении.