Егор Крид устроил флешмоб в поддержку МакSим на своем концерте

Егор Крид поддержал свою коллегу МакSим, которая сейчас борется за свою жизнь в одной из московских больниц. Певец на концерте в Ялте попросил зал исполнить вместе с ним хит артистки «Отпускаю». Видео флешмоба музыкант выложил в Instagram.

«Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! Держись, МакSим, мы с тобой», — написал Крид.

В зале звучала композиция «Отпускаю» в исполнении певицы. Крид и его слушатели подпевали. Они также включили фонарики на телефонах. Артист снимал все происходящее на телефон.

«Дайте шума для МакSим! <…> Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем, — сказал на камеру певец и послал артистке воздушный поцелуй.

Ранее стало известно об улучшении состояния МакSим. Ее периодически выводят из медикаментозного сна, и она находится в сознании. Эту информацию подтвердила и официальный представитель артистки Маргарита Соколова. СМИ также писали, что она объясняется жестами.

Артистка попала в больницу в середине июня с высокой температурой и поражением легких. При этом анализы не выявили коронавирус у больной. Через несколько дней ее состояние ухудшилось, тогда врачи приняли решение ввести ее в искусственную кому и подключить к ИВЛ.