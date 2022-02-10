Егор Крид стал резидентом ОАЭ и задумался о многоженстве

Егор Крид уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты, где получил вид на жительство. Артист сообщил, что получил статус резидента ОАЭ, на своей странице в Instagram.

Певец выложил несколько фотографий. Крид показал свой паспорт с видом на жительство в Эмиратах и попозировал в арабской одежде на фоне Bentley и дворца в Дубае.

«Теперь можно иметь много жен?» — пошутил Крид.

Артист получил статус резидента на 10 лет. Это позволит ему легально пребывать в ОАЭ.

Подписчики по-разному восприняли такие изменения в жизни артиста. Многие пользователи посмеялись над мечтами Крида о многоженстве. Другие дали советы.

«Ты себе одну сначала найди, шейх, блин», — написал юзер.

«Теперь пусть называют не бабником, а султаном», — отметил другой.

«Я первая, девочки в очередь», — написала поклонница.

«Прекрасен в любом образе», — призналась другая.

«Прими ислам, потом можно будет», — посоветовали Криду.

Ранее Михаил Шуфутинский высоко оценил творчество Егор Крида. Заслуженный артист России рассказал, что лично знаком с ним, и у него классные песни, передавал RT.