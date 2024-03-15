Знаменитости 15 марта 2024, 00:33 Егор Крид расплакался перед зрителями в Екатеринбурге Егор Крид заплакал на концерте в Екатеринбурге, когда вспомнил бабушку РИА «Новости»

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Певец Егор Крид не сдержал чувств перед зрителями в Екатеринбурге. На концерте он произнес трогательную речь о своей покойной двоюродной бабушке и заплакал. Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам Крида, бабушка вела активный образ жизни, поэтому стала для него ярким примером.

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«Я смотрел на нее и думал, что вот он — пример для подражания, как сильно нужно любить жизнь. Она постоянно ходила на работу, постоянно была позитивна» — сказал он.

Также Крид посвятил ей песню «Берегу», однако после начала композиции не смог сдержать слез. Исполнителя сразу же бурно поддержал зал, люди начали петь за него.

Несколько дней назад Егор Крид во время прямого эфира в своем блоге заявил об уходе из вокального телешоу «Голос. Дети», где был наставником и членом жюри. По словам артиста, он сделал там «все возможное и невозможное».