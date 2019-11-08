Егор Крид показал трейлер «(НЕ)идеального мужчины»

В фильме, режиссером которого является Марюс Вайсберг, главную роль играет российский певец Егор Крид. Вместе с ним в кинокартине приняла участие актриса Юлия Александрова, жена режиссера, сценариста и продюсера Жоры Крыжовникова. По сюжету Свете, роль которой исполняет Александрова, не удается наладить личную жизнь. Очередной молодой человек изменяет ей, а ситуация на работе оставляет желать лучшего. Героиня устраивается в компанию, которая занимается продажей высокотехнологичных роботов. В один момент Света влюбляется в одного из них. Его роль и досталась Егору Криду.

Ожидается, что премьера фильма «(НЕ)идеальный мужчина» пройдет 16 января.

Марюс Вайсберг известен как режиссер и сценарист фильмов «Гитлер капут!», «Ночная смена», двух частей «Любви в большом городе» и «Бабушки легкого поведения». Он также выступал продюсером в «Ржевский против Наполеона» и «8 первых свиданий».