  • Егор Крид показал трейлер «(НЕ)идеального мужчины»

    08 ноября 2019, 13:19

    Ольга Ситникова

    Певец Егор Крид опубликовал на своем канале в YouTube трейлер комедии «(НЕ)идеальный мужчина». За сутки ролик набрал миллион просмотров, сообщила «Газета.ru».
    Егор Крид показал трейлер «(НЕ)идеального мужчины»

    В фильме, режиссером которого является Марюс Вайсберг, главную роль играет российский певец Егор Крид. Вместе с ним в кинокартине приняла участие актриса Юлия Александрова, жена режиссера, сценариста и продюсера Жоры Крыжовникова. По сюжету Свете, роль которой исполняет Александрова, не удается наладить личную жизнь. Очередной молодой человек изменяет ей, а ситуация на работе оставляет желать лучшего. Героиня устраивается в компанию, которая занимается продажей высокотехнологичных роботов. В один момент Света влюбляется в одного из них. Его роль и досталась Егору Криду.

    Ожидается, что премьера фильма «(НЕ)идеальный мужчина» пройдет 16 января.

    Марюс Вайсберг известен как режиссер и сценарист фильмов «Гитлер капут!», «Ночная смена», двух частей «Любви в большом городе» и «Бабушки легкого поведения». Он также выступал продюсером в «Ржевский против Наполеона» и «8 первых свиданий».