Знаменитости 09 апреля 2024, 12:20 Егор Крид отреагировал на слухи о создании лейбла Певец Крид развеял слухи о создании собственного лейбла Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Певец Егор Крид опроверг слухи о создании собственного лейбла. Его слова передал Telegram-канал «Звездач».

Исполнитель пояснил, что его новая компания «EK Family» занимается дистрибуцией музыки, а не продвижением артистов.

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«Это не лейбл, мы не занимаемся продвижением артистов. Мы берем их музыку, доставляем на все площадки и делаем им промоушен», — заявил артист.

Также Крид поделился подробностями из личной жизни. По его словам, у него все так же тихо, как и было.

Ранее артист объявил об уходе из вокального телешоу «Голос. Дети», где он был наставником. Крид заявил, что сделал на проекте «все возможное и невозможное».