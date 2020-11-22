Егор Крид и Моргенштерн выпустили пророческий клип на «Веселую песню» о событиях 2021 года

Егор Крид и Моргенштерн выпустили совместный клип на «Веселую песню». В нем они предсказали будущее — апокалипсис в 2021 году.

Композиция «Веселая песня» вышла в альбоме Крида «58» еще весной. Видео же опубликовали только 22 ноября. В нем музыканты появляются на фоне разрушающейся Москвы. Пока Крид и Моргенштерн поют о том, что можно будет делать после их смерти, позади падает Останкинская башня, вьются черные вороны, что-то взрывается и горит.

Есть в клипе и отсылка к религии. Во второй части видео Моргенштерн появляется весь в белой одежде с раскинутыми руками и соединенными ногами, явно намекая на распятие.

«Если есть грустная, то веселая песня быть просто обязана! Егор Крид и Алишер Моргенштерн покажут вам реальные кадры из будущего 2021 года (ЛОЛ)», — подписали видео на странице Крида на YouTube.

Сама песня посвящена рассуждениям о жизни, смерти, любви и детях. Крид обращается к неизвестной девушке — он говорит, что она может потратить все его деньги, если его не станет. При этом в клипе Моргенштерн бросает купюры в огонь.