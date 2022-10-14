Егор Дружинин рассказал о своем отношении к шоу «Маска.Танцы» | 360°

Знаменитости 14 октября 2022, 10:47 Поделиться Telegram

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Viber Егор Дружинин рассказал о своем отношении к шоу «Маска.Танцы» Егор Дружинин: все, что помогает популяризировать танцы, имеет право на существование Официальный сайт

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Актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин в разговоре с изданием Teleprogramma.pro рассказал о своем отношении к шоу «Маска. Танцы», которое совсем недавно стартовало на телеканале СТС.

Известный хореограф считает, что все те шоу и передачи, которые помогают популяризировать танцы, имеют право на существование. Дружинин даже успел найти свой любимых персонажей.

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«У меня есть четыре любимчика, которые хорошо, если не сказать замечательно, танцуют. Это кто-то, кто прячется за масками Зебры, Лягушки, Щетки и Пугала. Мне кажется, что это по-настоящему хорошо танцующие люди», — сообщил хореограф.

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Он также добавил, что ему приятно выступать в качестве эксперта на таком проекте, поскольку благодаря нему танцы будут проникать в жизнь большего числа молодежи.

«Я тут абсолютно без снобизма выступаю в роли эксперта, потому что мне кажется, что проект направлен на то, чтобы танцы как можно больше проникали в нашу повседневную жизнь», — резюмировал Дружинин.

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