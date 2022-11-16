Знаменитости 16 ноября 2022, 16:09 Егор Дружинин рассказал, как ему удается сохранять семейное счастье при большом объеме работы Егор Дружинин: мое семейное счастье не зависит от времени, проведенного на работе "ВКонтакте"

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Заслуженный артист РФ, жюри шоу «Танцы», «Танцуют все!» Егор Дружинин в разговоре с изданием Nation News рассказал, каким образом ему удается совмещать огромный объем работы со счастливой семейной жизнью.

По словам хореографа, его семейное счастье не зависит от времени, которое он выделяет работе.

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«А, если бы и зависело, то вопрос следовало задавать по-другому, а именно так: „Как вы думаете, на что было бы похоже ваше семейное счастье, если бы у вас не было работы и заработка?“», — отметил Дружинин.

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Хореограф также признался, что в будущем он мечтает избавиться от вредных привычек, глупости, фанфаронства и желания пожалеть себя.

В четверг, 17 ноября, в Vegas City Hall состоится большой концерт Команды Егора Дружинина. Сам хореограф лично будет представлять на сцене каждого танцора и каждый номер.

«Я лично представлю каждый номер и каждого участника. Билетов кстати осталось очень мало!», — заключил Дружинин.