Бывшая жена Амирана Сардарова обвинила его в рукоприкладстве

Экс-супруга блогера Амирана Сардарова обвинила его в домашнем насилии. Марьям Тилляева сообщила в своей соцсети, что муж поднимал на нее руку.

Она заявила, что за полтора года в браке с Сардаровым пережила то, что и врагу не пожелает, пишет Super.ru.

«Причиной нашего расставания был абьюз — физический, эмоциональный. <…> Там был один ад. Мне надо работать ежедневно с психологом, прорабатывать самой с собой, заниматься медитациями, чтобы забыть тот абьюз, чтобы пережить его и жить дальше», — сказала девушка.

Она попросила автора видеоблога «Дневник хача» перестать публично говорить о ней. Также Тилляева подчеркнула, что не давала согласия на то, чтобы ее полуобнаженное фото выкладывали в Сеть. Ее семья крайне отрицательно отнеслась к данному снимку.

Блогер Амиран Сардаров и внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Марьям Тилляева поженились весной 2021 года. Вскоре они переехали жить в США. Однако уже зимой 2022 года пара вернулась в Россию и сообщила о расставании.