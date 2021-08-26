Бывшая супруга Ивана Краско прокомментировала его состояние

Наталья Вяль, бывшая жена актера Ивана Краско, с которой он проживает в последнее время, рассказала, что не знает подробностей о его состоянии. Об этом написало РИА ФАН.

Вяль сказала, что не знает деталей, но предположила, что врачи могут вскоре перевести Краско из реанимации в обычную палату.

«Я хочу попросить СМИ не звонить первое время семье, достаточно уже, я не пресс-служба его», — добавила она.

90-летний артист на днях был госпитализирован с инсультом.