«Его песни стали хитами!» Андрей Разин рассказал об умершем композиторе «Ласкового мая»

Не стало композитора и автора песен группы «Ласковый май» Владимира Бойко. Он умер в результате кровоизлияния в мозг. Коллега музыканта, продюсер Андрей Разин рассказал «360», как Бойко появился в коллективе.

«В 1989 году ко мне в студию приехал молодой парень, который устроился работать звукорежиссером. Поработав с ним, я понял, что он очень талантливый. Первая песня, которую он написал для меня, — „Гадкий утенок“. Мы ее аранжировали, и таким образом Володя Бойко стал участником группы „Ласковый май“. Потом он написал целый цикл песен, и их пели солисты группы», — поделился Разин.

Впоследствии Бойко стал музыкальным руководителем группы. Он написал 25 песен для «Ласкового мая».

«Все эти песни стали практически хитами. Ребята его очень любили и уважали. Он был талантливым парнем и гениальным музыкантом. Это большая потеря для всех», — рассказал коллега Владимира Бойко.

Также Разин сообщил, что музыкант в последнее время жил в Воронеже, часто жаловался на высокое давление. «Видно, старые болячки привели к инсульту», — сообщил Андрей Разин. По его словам, композитора, скорее всего, похоронят в Воронеже.

Владимиру Бойко было 60 лет.