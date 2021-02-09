Вдова Бориса Грачевского рассказала, что не могла заставить его обследоваться

Екатерина Белоцерковская, вдова режиссера Бориса Грачевского, рассказала, что долго не могла уговорить мужа пройти обследование. В декабре он почувствовал недомогание и экспресс-тест показал положительный результат. Грачевский решил не обращаться в больницу и консультироваться со знакомым врачом по телефону.

В эфире программы «Пусть говорят» Белоцерковская сообщила, что первая неделя прошла легко. Затем у мужа поднялась температура.

«Уговаривала его на компьютерную томографию, но он отказывался. Врач, который лечил мужа по телефону, сказал, что в этом нет необходимости. Когда температура держалась уже четыре дня подряд, я криком кричала: „Пожалуйста, нужно сделать КТ!“ Но не могла его убедить», — рассказал вдова.

Когда она уговорила мужа пройти КТ, было поражено уже 75% легких. Его немедленно госпитализировали. Первые десять дней Грачевский чувствовал себя сносно, затем ему стало хуже. За день до смерти его перевели на гемодиализ, так как отказали почки.

«На следующий день врач написала: „Катенька, все плохо. У него развился сепсис“. Но даже в этот момент я верила, что он справится», — призналась Белоцерковская.

Борис Грачевский скончался 14 января от осложнений на фоне коронавирусной пневмонии.

«Наверное, если бы не ребенок, то и меня бы уже не было», — призналась Белоцерковская.

Ранее она заявила, что разделит имущество Грачевского между всеми его наследниками.