Знаменитости 28 ноября 2023, 04:37 «Его никто не называл по имени». Владимир Пресняков рассказал про истерику сына Никиты Владимир Пресняков заявил, что его сын Никита не любит быть «внуком Пугачевой» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воспитание в семье знаменитостей имеет свои сложности. О трудностях, с которыми столкнулся сын Владимира Преснякова Никита рассказал сам певец в шоу Fametime TV на YouTube.

Вокалист отметил, что на плечи детей из звездной семьи ложится дополнительная ответственности. По его словам, сам он мало ощущал это бремя, хотя его родители тоже были очень известными — участники музыкального состава «Самоцветы» Владимир и Елена Пресняковы. При этом его 32-летний сын Никита явно понимал тяжесть своего положения.

Реклама

«Никиту даже по имени никто не называл, он — „внук Пугачевой“. И я говорю: „Ну возьми себя в руки, мне тоже говорили, что я ‚зять Пугачевой‘. Но я с этим смирился“. Он говорит: „Пап, ты не понимаешь, это словно тебе ставят подножку и хотят посмотреть, как ты упадешь“», — рассказал артист.

Пресняков отметил, что Никита решил сам добиться успехов в творческой карьере. Он не просил у родителей помощи и денег на свое развитие. Сейчас первенец вокалиста снимает видеоклипы и, как отметил артист, состоялся в этом направлении.

Ранее Никита Пресняков, который сейчас проживает в США, рассказал о тоске по сцене. В новой стране мужчина освоил скалолазание и пристрастился к экстремальному спорту.