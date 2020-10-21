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    21 октября 2020, 18:03

    Ефремову нашли замену в сериале про вампиров

    Ксения Басырова

    Главную роль в сериале «Вампиры средней полосы» исполнит Юрий Стоянов. Он заменит Михаила Ефремова, отбывающего срок за пьяную аварию со смертельным исходом.
    Ефремову нашли замену в сериале про вампиров

    «Прекрасный артист Михаил Ефремов по понятным всем причинам не может дальше сниматься в сериале. Так как его работа над ролью не закончена, единственно возможный вариант, при котором проект сможет состояться, — замена артиста», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса Start.

    Юрий Стоянов снимался в пилотном эпизоде сериала. После перерыва в съемках, вызванного пандемией, он вернулся на площадку. Процесс создания сериала полностью возобновили.

    Михаила Ефремова признали виновным в аварии, в которой погиб водитель Сергей Захаров. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии. Ефремов подал жалобу на свой приговор, в котором признал вину, раскаялся в содеянном и пожаловался на адвоката Эльмана Пашаева, который, по версии актера, сильно давил на него во время суда. Апелляцию артиста рассмотрят на заседании 22 октяря.