Ефремову нашли замену в сериале про вампиров

Главную роль в сериале «Вампиры средней полосы» исполнит Юрий Стоянов. Он заменит Михаила Ефремова, отбывающего срок за пьяную аварию со смертельным исходом.

«Прекрасный артист Михаил Ефремов по понятным всем причинам не может дальше сниматься в сериале. Так как его работа над ролью не закончена, единственно возможный вариант, при котором проект сможет состояться, — замена артиста», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса Start.

Юрий Стоянов снимался в пилотном эпизоде сериала. После перерыва в съемках, вызванного пандемией, он вернулся на площадку. Процесс создания сериала полностью возобновили.

Михаила Ефремова признали виновным в аварии, в которой погиб водитель Сергей Захаров. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии. Ефремов подал жалобу на свой приговор, в котором признал вину, раскаялся в содеянном и пожаловался на адвоката Эльмана Пашаева, который, по версии актера, сильно давил на него во время суда. Апелляцию артиста рассмотрят на заседании 22 октяря.