Михаила Ефремова привезли в суд на предварительное слушание по делу о смертельном ДТП. Возле здания артиста встречала толпа — одни люди кричали, что он виновен, другие выражали ему поддержку.

Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании. Его доставили туда сотрудники ФСИН России — именно они следят за тем, как актер соблюдает домашний арест.

Ефремов в очередной раз отказался отвечать на вопросы журналистов, которые встречали его у здания суда. Вместе с представителями СМИ его встречали обычные люди. Некоторые из них кричали, что Михаил виновен, другие — выражали поддержку и призывали «держаться».

Адвокат артиста заявил, что Ефремов не станет просить об особом порядке рассмотрения дела.

Предварительное слушание по делу о смертельном ДТП должно было состояться 29 июля. Его пришлось перенести, потому что защитник актера не пришел на процесс.

ДТП, в котором обвиняют Ефремова, произошло на Садовом кольце в начале июня. Актер вылетел на встречку и столкнулся с фургоном службы доставки. Его водитель Сергей Захаров получил серьезные травмы, от которых в ту же ночь скончался в реанимации. Экспертиза показала, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сам актер отказался признавать свою вину в случившемся.