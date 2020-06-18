Ефремова снова забирали на допрос? Прогулка в сопровождении ФСИН попала на видео

Актер Михаил Ефремов еще вчера давал показания в Следственном комитете, а сегодня его снова вывозили — возможно, на очередной допрос. Об этом сообщил корреспондент «360».

На кадрах видно, как Ефремова сопровождают из служебной машины до самой квартиры сотрудники ФСИН. Артист по традиции не ответил ни на один вопрос журналиста. Комментировать отказались и в самом ведомстве.

Ранее артиста и виновника аварии на Смоленской площади Михаила Ефремова забрали на допрос в СК. Там он провел около пяти часов, выходя на небольшой перекур.

Не считая сегодняшнего, Ефремов побывал уже на двух длительных допросах по делу о ночном ДТП в центре Москвы, где погиб курьер из Рязани. Актер сел пьяным за руль, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с фургоном.

Артист находится на домашнем аресте до 8 августа. Против него возбудили уголовное дело. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.