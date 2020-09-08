Ефремова поместят на карантин в СИЗО

Михаила Ефремова, которого осудили за смертельное ДТП, поместят в СИЗО. Там он пройдет первичный медосмотр, а затем отправится на карантин.

Об этом РИА «Новости» рассказали в УФСИН по Москве. В ведомстве отметили, что Михаила Ефремова направили в один из следственных изоляторов столицы в соответствии с приговором, который вынес ему Пресненский суд Москвы.

При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения УФСИН по Москве.

В ведомстве отметили, что осужденные на лишение свободы традиционно отправляются к отбыванию наказания не позднее чем через 10 дней с того момента, как администрация СИЗО получит извещения о вступлении приговора суда в законную силу. Администрация следственного изолятора обязана рассказать одному из родственников осужденного о том, куда именно он отправится отбывать наказание. Человека, которому сообщат эту информацию, выбирает сам заключенный.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП. Речь идет об аварии, которая произошла на Садовом кольце вечеров 8 июня. Актер находился за рулем своего автомобиля в нетрезвом состоянии. В результате он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся в фургоном.

За рулем машины был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил серьезные травмы и скончался в реанимации к утру.

Кроме уголовного наказания, Ефремова лишили водительских прав на три года, а также обязали выплатить материальную компенсацию старшему сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат актера заявил, что будет обжаловать приговор.