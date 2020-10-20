Ефремова поддержали и осудили 28 значимых деятелей искусств

К апелляционным жалобам на приговор Михаила Ефремова добавилось письмо от деятелей искусств с просьбой смягчить срок. Но несмотря на это, они все равно осуждают поступок актера.

«28 значимых деятелей культуры и искусства подписали обращение к суду апелляционной инстанции. Они жестко осудили то, что сделал Ефремов. Но, исходя из его масштаба личности, просят смягчить его наказание», — передает МК.RU слова адвоката Петра Хархорина.

Юрист отметил, что инициатором письма стал актер Никита Высоцкий. Также сегодня защита Ефремова попросила суд разрешить выписать доверенность на близких артиста, чтобы те могли пользоваться его банковской ячейкой.

Ранее адвокат Роман Филиппов сообщил, что были проведены переговоры о перемирии с потерпевшей стороной. Но пока неизвестно, что они в итоге решили.

Во вторник Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию на приговор актера. Онлайн-трансляцию возле здания суда вел «360».

Известно, что прокуратура настаивает на сохранении приговора Михаилу Ефремову без изменений. 8 сентября ему дали восемь лет тюрьмы. 8 июня артист устроил ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.