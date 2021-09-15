Прокуратура считает, что актер Михаил Ефремов больше не способен приносить пользу обществу. К такому выводу правоохранители пришли с учетом состояния его здоровья.

Гособвинитель во Втором кассационном суде, рассматривающем жалобы на приговор актеру за ДТП со смертельным исходом, заявил, что не считает необходимым снижать актеру срок.

«Считаю необходимым сказать, что Михаил Олегович не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья», — передало РИА «Новости» слова прокурора.

Ефремов выступал в суде по видеосвязи. Он заявил, что для него неважно, был пристегнут или нет Захаров во время ДТП, вся вина все равно лежит на нем. Он отметил, что образ погибшего не покидает его, актер каждый день молится за него.

Ефремов признался, что незадолго до аварии начал сильно пить из-за сложностей в жизни: сначала у него болела мама, потом умерла театральная мама, худрук театра «Современник» Галина Волчек.

Актер жалеет, что нанял адвоката Эльмана Пашаева, а затем не остановил его в агрессивных и резких высказываниях.

Ефремов также заявил, что сейчас его семья нуждается в деньгах. В колонии у актера обострилась астма.

Речь Ефремова не повлияла на судью, приговор актеру не смягчили.