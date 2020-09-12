facebook_pixel
    12 сентября 2020, 23:15

    Ефремова могут вырезать из сериала «Вампиры средней полосы»

    Кирилл Фролов

    Сцены с участием Михаила Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы», «очевидно», будет пересняты. Об этом РИА «Новости» заявил коллега Ефремова по съемочной площадке Артем Ткаченко.
    Ефремова могут вырезать из сериала «Вампиры средней полосы»

    Ефремов сыграл главную роль Деда Славы в мини-сериале. Съемки стартовали в январе, однако из-за коронавируса были приостановлены.

    «Отснята половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», — заявил Ткаченко.

    В студии Yellow, Black and White сообщили агентству, что решение по Ефремову продюсерами еще не принято.

    В сериале Ефремов играет предводителя вампиров, проживающих в деревне под Смоленском.

    Пилотный эпизод сериала показали на фестивале «Пилот» в 2018 году. Изначально на роль Деда Славы был утвержден Юрий Стоянов, однако проект отложили на полтора года, и роль в итоге отдали Ефремову.

    Вечером 8 июня Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который погиб от полученных травм. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

    Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. Ефремов подал апелляцию.

    Новости SMI.FM