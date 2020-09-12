Ефремова могут вырезать из сериала «Вампиры средней полосы»

Ефремов сыграл главную роль Деда Славы в мини-сериале. Съемки стартовали в январе, однако из-за коронавируса были приостановлены.

«Отснята половина материала, очевидно, что он будет переснят, но кто это будет, я не знаю», — заявил Ткаченко.

В студии Yellow, Black and White сообщили агентству, что решение по Ефремову продюсерами еще не принято.

В сериале Ефремов играет предводителя вампиров, проживающих в деревне под Смоленском.

Пилотный эпизод сериала показали на фестивале «Пилот» в 2018 году. Изначально на роль Деда Славы был утвержден Юрий Стоянов, однако проект отложили на полтора года, и роль в итоге отдали Ефремову.

Вечером 8 июня Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. За рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который погиб от полученных травм. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. Ефремов подал апелляцию.