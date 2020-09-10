facebook_pixel
    10 сентября 2020, 13:21

    Ефремов: жена ищет нового адвоката для апелляции

    Нина Петлинова

    Михаил Ефремов заявил, что его жена ищет нового адвоката для обжалования приговора. Ранее актер говорил, что Эльман Пашаев подставил его на восемь лет.
    Ефремов: жена ищет нового адвоката для апелляции

    О том, что супруга начала искать нового адвоката, Ефремов сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии. Об этом RT рассказал один из членов ОНК.

    «Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — процитировал собеседник слова актера.

    При этом Ефремов подчеркнул, что выбор нового защитника доверяет своей жене. Ефремов подчеркнул, что сейчас для него главным является вопрос о том, кто именно будет представлять его интересы во время апелляции. Никаких претензий к условиям содержания он не имеет.

    Ранее Ефремов заявил, что его основной адвокат Эльман Пашаев подставил его на восемь лет. Актер усомнился и в идее защитника подать апелляционную жалобу в последний день срока. Он подчеркнул, что был удивлен визитом Пашаева в СИЗО на утро после приговора — актер был уверен, что контракт с ним расторгнут после оглашения судом меры пресечения.

    Сам Пашаев сперва отрицал, что больше не работает с Ефремовым. Он называл эти слухи глупостью и просил не отвлекать его от подготовки апелляционной жалобы. Однако 10 сентября защитник заявил, что их сотрудничество с актером по договору завершилось сразу после объявления приговора.

    При этом Пашаев уверен, что обжаловать это решение должен именно он. Адвокат отметил, что Ефремов сам должен решить, продолжать ли сотрудничать с ним или обратиться к другому защитнику.

    Новости SMI.FM