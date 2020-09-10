Ефремов: жена ищет нового адвоката для апелляции

Михаил Ефремов заявил, что его жена ищет нового адвоката для обжалования приговора. Ранее актер говорил, что Эльман Пашаев подставил его на восемь лет.

О том, что супруга начала искать нового адвоката, Ефремов сообщил членам Общественной наблюдательной комиссии. Об этом RT рассказал один из членов ОНК.

«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — процитировал собеседник слова актера.

При этом Ефремов подчеркнул, что выбор нового защитника доверяет своей жене. Ефремов подчеркнул, что сейчас для него главным является вопрос о том, кто именно будет представлять его интересы во время апелляции. Никаких претензий к условиям содержания он не имеет.

Ранее Ефремов заявил, что его основной адвокат Эльман Пашаев подставил его на восемь лет. Актер усомнился и в идее защитника подать апелляционную жалобу в последний день срока. Он подчеркнул, что был удивлен визитом Пашаева в СИЗО на утро после приговора — актер был уверен, что контракт с ним расторгнут после оглашения судом меры пресечения.

Сам Пашаев сперва отрицал, что больше не работает с Ефремовым. Он называл эти слухи глупостью и просил не отвлекать его от подготовки апелляционной жалобы. Однако 10 сентября защитник заявил, что их сотрудничество с актером по договору завершилось сразу после объявления приговора.

При этом Пашаев уверен, что обжаловать это решение должен именно он. Адвокат отметил, что Ефремов сам должен решить, продолжать ли сотрудничать с ним или обратиться к другому защитнику.