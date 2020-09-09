Ефремов заявил, что Пашаев подставил его на 8 лет

Михаил Ефремов заявил, что неприятно удивился, когда к нему в СИЗО пришел Эльман Пашаев. Он отметил, что разорвал с защитником все отношения в день вынесения приговора — представлять его интересы в дальнейшем должен другой адвокат.

Об этом «360» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, которая утром приходила в СИЗО-5 в Ефремову.

«Сегодня мы посетили Михаила Ефремова в СИЗО-5. Он нам заявил, что отказывается от услуг адвоката Пашаева. Он сказал, что отношения с этим адвокатом закончились вчера — во время вынесения приговора. На апелляции на этот приговор интересы Ефремова будет представлять другой адвокат, которого выберет его семья», — рассказала она.

Такую же информацию актер рассказал Mk.ru. Он отметил, что не ожидал такого сурового приговора и подчеркнул, что больше не хочет сотрудничать с Пашаевым.

«Адвокат меня „подставил“ на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. <…> Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это?» — процитировало издание слова Ефремова.

Актер рассказал, что удивлен предложением Пашаева отправить апелляционную жалобу в последний день. По словам Ефремова, защитник планирует направить ее по почте, чтобы дата была зафиксирована. Однако сам осужденный считает это затею рискованной.

Ранее СМИ сообщили, что Ефремов в очередной раз отказался от услуг своего основного защитника Эльмана Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию глупостью. В беседе с «360» он попросил не беспокоить его до 11 сентября и не отвлекать от работы — все эти дни защитник планировал работать над жалобой по делу Ефремова.

Бывшая жена Ефремова назвала ужасом» работу Пашаева по этому делу. Она удивилась, что адвокат до сих пор защищает актера.