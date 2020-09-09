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    09 сентября 2020, 17:04

    Ефремов заявил, что Пашаев подставил его на 8 лет

    Мария Бокарева, Нина Петлинова

    Михаил Ефремов заявил, что неприятно удивился, когда к нему в СИЗО пришел Эльман Пашаев. Он отметил, что разорвал с защитником все отношения в день вынесения приговора — представлять его интересы в дальнейшем должен другой адвокат.

    Об этом «360» сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, которая утром приходила в СИЗО-5 в Ефремову.

    «Сегодня мы посетили Михаила Ефремова в СИЗО-5. Он нам заявил, что отказывается от услуг адвоката Пашаева. Он сказал, что отношения с этим адвокатом закончились вчера — во время вынесения приговора. На апелляции на этот приговор интересы Ефремова будет представлять другой адвокат, которого выберет его семья», — рассказала она.

    Такую же информацию актер рассказал Mk.ru. Он отметил, что не ожидал такого сурового приговора и подчеркнул, что больше не хочет сотрудничать с Пашаевым.

    «Адвокат меня „подставил“ на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. <…> Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это?» — процитировало издание слова Ефремова.

    Актер рассказал, что удивлен предложением Пашаева отправить апелляционную жалобу в последний день. По словам Ефремова, защитник планирует направить ее по почте, чтобы дата была зафиксирована. Однако сам осужденный считает это затею рискованной.

    Ранее СМИ сообщили, что Ефремов в очередной раз отказался от услуг своего основного защитника Эльмана Пашаева. Сам адвокат назвал эту информацию глупостью. В беседе с «360» он попросил не беспокоить его до 11 сентября и не отвлекать от работы — все эти дни защитник планировал работать над жалобой по делу Ефремова.

    Бывшая жена Ефремова назвала ужасом» работу Пашаева по этому делу. Она удивилась, что адвокат до сих пор защищает актера.

    Новости SMI.FM