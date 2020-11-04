Ефремов захотел создать театр в СИЗО. А сейчас читает «Аварию»

По словам Ефремова, в СИЗО есть клуб, в котором возможно ставить спектакли развлекательного и воспитательного характера.

Также он выразил надежду, что его коллеги согласятся посещать СИЗО и проводить там концерты и киновечера.

«Также Ефремов отметил, что сейчас в камере с соседями читает современную пьесу под названием „Авария“», — добавил Мельников.

Ранее стало известно, что Ефремов хочет вернуть деньги, которые выплатил потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил его адвокат Петр Хархорин.

«В конечном итоге мы выплатили каждому потерпевшему по миллиону рублей, но были переплаты. В частности, Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись», — сказал адвокат.

Он отметил, что общая сумма, которую они хотят вернуть, составляет 600 тысяч рублей. Если вычесть еще сумму, потраченную на похороны, получится примерно 500 тысяч. При этом адвокат добавил, что для них не имеет значения, кто будет возвращать эти деньги.