Ефремов выплатил компенсацию еще троим потерпевшим в деле о смертельном ДТП

Михаил Ефремов выплатил сегодня компенсацию троим пострадавшим по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил его адвокат Роман Филиппов.

Кроме того, еще один защитник актера Петр Хархорин рассказал, что деньги были переведены утром в среду. Каждый получил по одному миллиону рублей, передает ТАСС.

Теперь вопрос о гражданском иске в Хамовническом суде Москвы можно считать закрытым, теперь компенсация выплачена всем потерпевшим.

Во вторник в Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову. Следующее заседание состоится 22 октября, за это время родственники должны ознакомиться с результатами независимой экспертизы.

Также вчера защита актера провела переговоры о перемирии сторон с родственниками Сергея Захарова.

Тем не менее прокуратура Москвы выступает против смягчения приговора Ефремову, сообщает газета «Известия». Прокуроры просят суд не удовлетворять жалобы.

Ранее бывший адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что дело ведет очень строгая судья. И если экспертиза ничего не покажет, то она максимум уберет один год.

Роковая авария с участием известного актера произошла 8 июня. В результате погиб водитель курьерского фургона. Через три месяца суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.