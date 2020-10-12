Ефремов увлекся настольным теннисом в СИЗО

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов начал играть в настольный теннис в следственном изоляторе. Родные передали ему за решетку ракетки. Об этом «360» рассказал правозащитник Иван Мельников.

«В настоящее время [Ефремов] получил возможность в том числе играть в настольный теннис. По ранее озвученной просьбе ему родственники передали ракетки для настольного тенниса. <…> В спортзале №5 есть стол для пинг-понга, а также другие тренажеры. В силу состояния здоровья заниматься другим спортом вряд ли для него представляется возможным», — раскрыл подробности досуга Ефремова Мельников.

По словам собеседника, ходить в спортзал Ефремов может только со своими сокамерниками по правилам внутреннего распорядка. Осужденный отвечает на письма, которые он получает в большом количестве, и готовится к рассмотрению апелляции. Всего он и его защита подали семь жалоб.

Суд рассмотрит апелляцию на приговор актеру 20 октября.

Михаил Ефремов получил восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Вечером 8 июня пьяный актер сел за руль своего внедорожника и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова на Садовом кольце. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после аварии.