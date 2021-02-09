Михаил Ефремов, которого осудили за смертельное ДТП, рассказал о своем сотрудничестве с адвокатом Эльманом Пашаевым. Он заявил, что бывший защитник предлагал «купить свидетелей» для суда. Актер рассказал, сколько денег экс-адвокат просил за их подкуп.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Издание уточнило, что об этом актер рассказал во время допроса в полиции.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовные дела против трех лжесвидетелей, которые выступали по делу Ефремова. Они говорили, что стали свидетелями смертельного ДТП с участием актера, которое произошло 8 июня 2020 года. По словам двоих очевидцев, в момент столкновения за рулем был другой человек, а не Ефремов. Третий свидетель описал внешность человека, который сел на заднее сиденье еще до аварии.

Эти заявления противоречат доказательствам, которые есть в деле о ДТП, — свидетелей заподозрили в том, что они дали заведомо ложные показания.

Ефремов рассказал, что за каждого свидетеля он заплатил Пашаеву по 1,5 миллиона рублей, однако на руки они получили в пять раз меньше — по 300 тысяч. Актер намекнул, что разницу забрал себе его бывший защитник.

Ранее Пашаев высмеял показания Ефремова о подкупе свидетелей. Он назвал эти заявления чушью и пошутил, что если это действительно происходило, то Ефремов автоматически становится его соучастником, ведь деньги платил он.