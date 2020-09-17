Ефремов рассказал о желании отбывать наказание в Чувашии

По ее словам, артист хорошо справляется с приговором. Он даже подготовил план на будущее в том случае, если апелляцию отклонят.

«У него начался новый виток жизни. Он заявил, что при апелляции, если ему не дадут условный срок, он бы хотел отбывать наказание в Чувашии, так как он хотел бы сделать тюремный театр, да не простой уголок театральный, а полноценную сцену. Он сказал, что его предки в Чувашии там занимались театральным искусством, и вот Михаил решил, что это его жизненный путь, и этой идеей очень воодушевлен», — поделилась омбудсмен.

Отмечается, что Ефремов хочет отбывать наказание в Чувашии, так как нашел там своих предков. Там жил его родственник Иван Яковлев, он был помощником отца Ленина.

Волкова также рассказала, что актер хорошо справляется с новой жизнью, он не упал духом. Однако попросил правозащитников не беспокоить его, так как он осваивается с тем, что происходит.