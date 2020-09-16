Приговоренный к сроку за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов предложил создать Российский тюремный театр. Об этом сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Ефремов сегодня на встрече с ОНК заявил о необходимости создания Российского тюремного театра», — указал Мельников в своем Telegram-канале.

Ефремов ночью 8 июня находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде. Он выехал на встречную полосу и въехал в фургон, водитель которого скончался наутро. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам тюремного заключения и лишил водительских прав на три года.

На оглашение приговора артист пришел с папкой, в которой, по словам его сестры Анастасии, была пьеса. Она отметила, что ее брат очень деятельный человек и для него очень важно продолжать работать. Сейчас актер находится в СИЗО №5 «Водник», там есть книги и театральная сцена.

Он уже договорился с руководством СИЗО, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу «Пар». Ее написал актер Иван Охлобыстин специально для Ефремова — действие произведения происходит в римских банях.