Ефремов пообещал помочь родным Захарова, которых не признали пострадавшими

Актер Михаил Ефремов пообещал помочь матери и гражданской жене погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Обе они не были официально признаны потерпевшими.

«Ефремов настроен помогать по-настоящему, он мне лично говорил, что он поставит памятник Захарову. То есть человек старается всячески загладить свою вину», — заявил ТАСС адвокат актера Петр Хархорин.

С суммой помощи Ефремов пока не определился. Но принял принципиальное решение ее оказывать, добавил защитник.

Ранее сегодня Ефремов выплатил по одному миллиону рублей вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова. По словам защиты актера, в связи с этим вопрос с гражданским иском о компенсации «закрывается».

В сентябре Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в ДТП, совершенном в состоянии опьянения. В результате аварии погиб водитель машины, с которой столкнулся внедорожник артиста. 22 октября в Мосгорсуде пройдет рассмотрение апелляции на приговор.