Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Захарова

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП в центре Москвы. Больше актер его семье ничего не должен. Об этом сообщил адвокат Сергей Аверцев.

«На сегодняшний день Ефремов выплатил все назначенное судом — это 800 тысяч рублей. Кроме того, еще до приговора мы получили как компенсацию от него 200 тысяч рублей. Итого мой доверитель получил один миллион рублей», — приводит ТАСС слова юриста.

Аверцев добавил, что его клиент категорически против смягчения наказания Ефремову. Сын Захарова не готов просить артиста. Он настаивает на получении информации об отпусках, возможном досрочном освобождении и смягчении наказания актеру.

Ранее Ефремов подал апелляцию на приговор суда. В жалобе он объяснил свою позицию во время заседаний давлением со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, пишет РИА ФАН. Апелляцию рассмотрят 20 октября.

Суд отправил Михаила Ефремова за решетку на восемь лет за пьяное ДТП в центре Москвы, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Актер на внедорожнике вылетел на Садовом кольце на встречку и врезался в фургон, за рулем которого был Захаров.