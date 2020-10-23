Ефремов отказался выходить к правозащитникам в СИЗО из-за расстроенных чувств

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за пьяное ДТП, отказался выходить в СИЗО к правозащитникам. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть», — написала Литвинович в Facebook.

Накануне Мосгорсуд уменьшил наказание Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима. Приговор вступил в силу. Адвокаты актера будут добиваться пересмотра решения в кассации.

ДТП с участием Ефремова произошло летом в центре Москвы. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Находившийся за рулем курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. В крови Ефремова обнаружили алкоголь.

В суде первой инстанции актер не признавал вину. Вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым он утверждал, что за рулем внедорожника в момент аварии мог находиться другой человек. Записи с камер наблюдения эту версию опровергли. Ефремов находится в СИЗО-5 Москвы.