Ефремов обжалует приговор по делу о смертельном ДТП. Прямая трансляция

Второй кассационный суд рассмотрит сегодня жалобу на приговор Михаилу Ефремову по делу о ДТП на Садовом кольце. «360» ведет прямую трансляцию заседания.

Актер был приговорен к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. Изначально срок был восемь лет, но потом его смягчили на полгода. Однако адвокаты Роман Филиппов и Петр Хархорин посчитали, что срок должен быть еще уменьшен или заменен на условный, и обжаловали решение суда.

В качестве аргумента защита указала на то, что Ефремов раскаялся в ДТП, до этого он получал благодарности и государственные награды, активно занимался благотворительностью, а в исправительной колонии не получил ни одного замечания.

Помимо этого, Филиппов и Хархорин указали на то, что во время рассмотрения дела было допущено множество нарушений. Ко всему прочему, по их данным, у Ефремова слабое здоровье, поэтому его следовало бы перевести в колонию-поселение. В кассационной жалобе также напомнили, что у Ефремова на иждивении осталось много родственников.

ДТП с участием актера произошло в начале июня 2020 года. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил машину, в которой находился курьер Сергей Захаров. Той же ночью мужчина умер в больнице.