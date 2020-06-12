Ефремов не стал просить прощения у семьи погибшего в ДТП

Журналисты встретили Ефремова в подъезде его дома, куда он возвращался после допросов. Репортеры начали наперебой спрашивать актера, намерен ли он извиниться перед семьей Захарова. «Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?» — поинтересовался один из них.

Однако Ефремов ничего не ответил и скрылся в квартире с полицейскими, которые закрыли дверь перед репортерами.

Авария случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», водитель которого скончался на следующий день. Помимо алкоголя, в крови актера были обнаружены следы наркотиков.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». В рамках этого дела было возбуждено еще одно, по факту сбыта наркотиков, но в нем актер проходит в статусе свидетеля. 9 июня решением суда Ефремова заключили под домашний арест, который будет длиться два месяца. Актеру грозит от 5 до 12 лет заключения.