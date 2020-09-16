Ефремов написал письмо из СИЗО

Российский актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам тюремного заключения за смертельное ДТП, написал журналисту RT письмо, в котором высказался о своем приговоре и адвокате Эльмане Пашаеве.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба», — отметил Ефремов, добавив, что события после 13:00 в день аварии стерлись из его памяти.

«Так что мораль проста — пить надо меньше», — заключил артист.

Отвечая на вопрос о своем бывшем адвокате, Ефремов высказал мнение, что тот либо не понял, что дело резонансное, либо, наоборот, «очень понял это».

«Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно», — отметил он.

Ранее член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева передала обращение артиста, в котором он высказал желание отбывать срок в Чувашии, так как оттуда родом его предки.

Ефремов на прошлой неделе был осужден на восемь лет тюремного заключения. Ночью 8 июня он за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде въехал в фургон, водитель которого скончался на следующее утро.