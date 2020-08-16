Во вторник, 11 августа, должно было пройти четвертое заседание по делу Михаила Ефремова. Но из-за состояния здоровья актера его перенесли на 17 августа. Сегодня стало известно, что, скорее всего, Ефремов примет участие в заседании не 17, а 18 августа.

Михаил Ефремов не сможет принять участие в заседании 17 августа из-за состояния здоровья. Предполагается, что заседание с участием актера состоится 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Эльмана Пашаева.

Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела Эльман Пашаев.

Адвокат также заявил, что в медицинских документах актера стоит предварительный диагноз «инсульт». Однако Пашаев рассказал «360», что не может подтвердить диагноз.

Я не могу разглашать медицинскую тайну Эльман Пашаев.

Также адвокат отметил, что состояние у актера средней тяжести, при этом добавил: «Самое главное, что он восстановился».

Ефремову стало плохо возле здания Пресненского суда 11 августа. Медикам пришлось заносить актера в скорую на руках. Позже врачи диагностировали Михаилу Ефремову инсульт, но уже через несколько дней выписали его из больницы.