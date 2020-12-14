Ефремов извинился за свое поведение перед Добровинским

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы в суде семьи погибшего курьера Сергея Захаров, рассказал «360», что получил от Михаила Ефремова письмо с извинениями. В нем он раскаивается за свое поведение и признается, что неправильно вел себя по отношению к нему и его команде.

«Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес. В нем он сообщил, что осознал, что его поведение и высказывания на суде по отношению ко мне и моей команде не достойны взрослого и сознательного человека. Я надеюсь, Михаил Олегович писал это искренне, а не под диктовку, то это вызывает лишь уважение — ведь признать свои ошибки куда сложнее, чем их совершить», — сообщил Добровинский.

В письме актер также попросил адвоката не держать на него зла. В распоряжении «360» появилось фото рукописного письма Ефремова, адресованное адвокату. Оно датировано 9 декабря. В нем артист признается, что ему очень стыдно.

Источник фото: телеканал «360»

«Михаил Олегович просит, чтобы я не таил на него зла. Я никогда не таил на него зла и сейчас не таю. Я лишь выполнил свою работу, именно ту, которую просили мои доверители, и всегда буду это делать. Желаю Михаилу Ефремову удачи в дальнейшем. Я считаю, что его случай стал очень важным уроком всем людям, которые садятся за руль в таком состоянии. А также всем богатым и знаменитым — мы все равны перед законом», — заключил адвокат.

В начале декабря стало известно, что Михаил Ефремов написал сыну погибшего Захарова о своих переживаниях. Он также попросил прощения за случившееся и признался, что ежедневно молится.