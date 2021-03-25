Ефим Шифрин рассказал о своей пенсии

Юморист Ефим Шифрин рассказал, что получает пенсию в размере 13 тысяч рублей. По его словам, если бы в свое время он не отказался подать на звание заслуженного артиста, то получал бы больше. Об этом он сообщил StarHit.

Шифрин рассказал, что уже пять лет получает пенсию в размере 13 тысяч рублей. По его словам, если бы он не работал, то получал бы больше. Сейчас его пенсия просто копится на книжке.

«Что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», — сказал Шифрин.

Юморист отметил, что в свое время, когда Театр эстрады предложил ему озаботиться получением звания народного или заслуженного артиста, он отказался.

«А если бы не отнекивался в свое время от звания, то имел бы еще 30 тысяч в месяц», — сказал он.

Шифрин рассказал, что тогда ему казалось, что эти звания — советские атрибуты, от которых ему хотелось бежать.

Сейчас подавать на звание уже поздно, по его мнению. Шифрин отметил, что быть «заслуженным» ему как-то стыдно, потому что ученики у него — «народные».

Ранее Ефим Шифрин объяснил свое решение покинуть юмористическую передачу «Аншлаг». Он отметил, что уход получился не таким мирным, как ему хотелось бы.