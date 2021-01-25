Ефим Шифрин рассказал о смерти своего нерожденного брата

Российский артист эстрады, актер, режиссер и юморист Ефим Шифрин в эфире программы «Судьба человека» рассказал о смерти своего нерожденного брата. Мать знаменитости потеряла мальчика на последнем месяце беременности.

В тот момент семья Шифрина жила в глухой местности, где не было родильного дома. Когда начались схватки, женщина была вынуждена ехать в соседнюю деревню, информирует сайт «Дни.ру».

«Мама была беременна во второй раз после рождения моего старшего брата. К сожалению, в поселке, где она проживала, не было родильного дома, и ей пришлось проделать путь в 125 километров в ближайший поселок, где было родильное отделение», — пояснил Ефим Залманович.

Мать артиста везли на самосвале. Условия в этой машине были абсолютно не пригодны для того, чтобы перевезти беременную женщину. Лавка постоянно соскальзывала, и мама Шифрина все время падала на холодный пол.

Роженицу растрясло, и она была вся в крови. Когда ее подвезли к больнице, она не могла самостоятельно выйти. Женщине помогали санитары. В итоге ребенок появился на свет мертвым. Мальчика назвали Марком и похоронили в уже не существующем поселке Нексикане.