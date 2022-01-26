Ефим Шифрин показал подписчикам архивное фото с Пугачевой и Киркоровым

Советский и российский актер Ефим Шифрин разместил в своих соцсетях архивное фото с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Для таких снимков артист придумал рубрику под названием «С пыльной полки». Об этом написали «Дни.ру».

По словам Шифрина, это своеобразная машина времени, позволяющая на мгновение вернуться в счастливое прошлое.

Фотография была сделана примерно в 1989 году. Тогда нынешний муж Аллы Борисовны Максим Галкин был еще мальчиком-подростком, а вот Филипп Киркоров уже учился в училище имени Гнесиных, выступил в Ялте на своем первом конкурсе, снял клип на песню «Кармен» и получил приглашение поучаствовать в «Рождественских встречах».

На изображении также присутствует певец и композитор Александр Кальянов, продюсер и организатор музыкальных концертов Алексей Мускатин, которых уже нет в живых.

Подписчики Шифрина бурно отреагировали на архивный фотоснимок. «Такие все молоденькие, хорошенькие», Умнички! Молодые! Талантливые! Приносили радость людям страны Советов», «Какие молодые все, Пугачева вообще супер», — написали они.