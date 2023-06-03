Знаменитости 03 июня 2023, 10:05 Ее уже видели на сцене. Назван победитель 11-го сезона шоу «Голос» Жюри подвело итоги вокального 11-го сезона телепроекта «Голос» и назвало победителя Виктория Соломахина / «ВКонтакте»

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В прямом эфире Первого канала назвали имя лучшего вокалиста страны — за участниками 11-го сезона телепроекта «Голос» зрители наблюдали три месяца. Из 49-ти талантливых певцов до финала удалось добраться только четверым.

Победителем сезона стала певица Виктория Соломахина, она представляла команду Полины Гагариной. Исполнительницы вместе спели «Колыбельную», писал «Царьград». С небольшим отрывом она опередила Эльмиру Диваеву из команды Владимира Преснякова.

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Свой творческий путь Соломахина начинала еще в 2014 году, тогда девушка пришла на кастинг первого сезона музыкального шоу «Голос. Дети». Однако проект она покинула на этапе «поединков».

Российское развлекательное вокальное шоу талантов «Голос» выходит в эфире Первого канала с 5 октября 2012 года. Цель шоу — поиск и отбор уникальных вокалистов, которым занимаются профессионалы эстрады. В 2014-м появился аналог — «Голос. Дети».

Ранее наставники шоу Полина Гагарина и рэпер Баста не поделили одного из участников. Во время одного из споров певица набросилась на оппонента с кулаками.