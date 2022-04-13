«Ее место тут же займут другие». Хаматову раскритиковали за неуважение к званию народной артистки России

Актриса Чулпан Хаматова назвала бредятиной и советским пережитком свое звание народной артистки России. Ее уход ничего не изменит, так как освободившееся место займут другие актрисы. Об этом «360» заявил певец Юрий Лоза.

По словам исполнителя, артисты отказываются от наград не только в России. Это происходит и в других странах.

«Артисты вдруг ни с того ни с сего начинают судить о политике, вклиниваются в какие-то процессы, о которых не имеют серьезных знаний и понимания, что происходит. Она так считает, она вся на эмоциях. Это ее личное дело», — сказал Лоза.

Он добавил, что россиянам от ухода Хаматовой ни жарко, ни холодно. В их жизни ничего не изменится после заявления актрисы.

«Ну она в Латвии что-то там сказала. Что-то изменилось в нашей жизни? Нет. Ни один из нас не заметил. Как говорят, отряд не заметил потери бойца. Ну ушла она из российского медиапространства. Ее место тут же займут другие. Свято место пусто не бывает, как говорит народ», — подчеркнул певец.

По его словам, Хаматова просто не будет играть те роли, которые теперь достанутся другим актрисам.

«Надо понимать, что артисты — существа зависимые. Это писатели, сценаристы сами что-то придумывают, а артисты исполняют то, что для них написано. Если поменять одного артиста на другого, то ничего не изменится», — заключил исполнитель.

Ранее Чулпан Хаматова по латвийскому телевидению заявила, что никогда не относилась серьезно к званию народной артистки России. Свое звание она назвала бредятиной и советским пережитком.