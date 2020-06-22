Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

Пара прожила в браке 5,5 лет, но уже несколько месяцев они живут врозь. Исхаков в последние месяцы часто публикует в соцсетях грустные стихотворения собственного сочинения. Снимки Полины он не размещал почти два месяца.

«Берегите своих пап. Сегодня международный день отца», — написал фотограф.

Телеведущая Алена Водонааева предположила, что Полина Гагарина решилась на развод по тем же причинам, что и она сама. Певица устала тянуть семью и детей на себе при инфантильном супруге.