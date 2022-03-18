Эдварда Била попросили приговорить к 1 году 4 месяцам лишения свободы

Гособвинитель прокуратуры Москвы в ходе судебных прений предложил приговорить блогера Эдварда Била к году и четырем месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Помимо этого, суду предложили лишить блогера на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В прокуратуре отметили, что Бил систематически нарушал скоростной режим, что в итоге привело к тяжким последствиям. С учетом этого факта, а также обстоятельств преступления, совершенного блогером, и его аморального и безнравственного поведения, гособвинитель заявил, что Бил должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима и его следует взять под стражу в зале суда.

Бил устроил крупную аварию на Садовом кольце в Москве весной 2021 года. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам запрета определенных действий. Помимо этого, ему на три года запретили управлять машинами. Также Бил обязался выплатить пострадавшим в ДТП компенсацию в размере 11 миллионов рублей. Прокуратура сочла приговор слишком мягким. Новое судебное разбирательство началось в декабре.