Эдвард Нортон вспомнил, как спас жизнь Ди Каприо

Нортон и океанолог Сильвия Эрл занимались подводным плаванием. Тогда под ними проплыли пятнистые скаты. Ди Каприо заметил млекопитающих и поплыл за ними для фотографии.

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Нортон занимается дайвингом с ранних лет, поэтому понял — настало время для выхода на сушу. И в то же время он заметил, как его коллега начал «беспорядочно двигаться». Нортон рассказал, что у Ди Каприо мог закончится кислород, именно это почти и произошло.

Режиссер Фишер Стивенс несколько лет назад тоже описывал этот случай. Однако он тогда упомянул, что у Ди Каприо утек кислород, и актер якобы потерял сознание. По словам Нортона, в этой истории есть доля правды. Однако ее тогда раздули больше, чем она того заслуживает.