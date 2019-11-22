Эдвард Нортон вспомнил, как спас жизнь Ди Каприо
Американский актер Эдвард Нортон вспомнил, как спас жизнь своего коллеги Леонардо Ди Каприо на съемочной площадке на Галапагосских островах в 2010 году. Про событие девятилетней давности он рассказал в передаче Джонатана Росса. Об этом сообщила «Газета.ru».
Нортон и океанолог Сильвия Эрл занимались подводным плаванием. Тогда под ними проплыли пятнистые скаты. Ди Каприо заметил млекопитающих и поплыл за ними для фотографии.
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Нортон занимается дайвингом с ранних лет, поэтому понял — настало время для выхода на сушу. И в то же время он заметил, как его коллега начал «беспорядочно двигаться». Нортон рассказал, что у Ди Каприо мог закончится кислород, именно это почти и произошло.
Режиссер Фишер Стивенс несколько лет назад тоже описывал этот случай. Однако он тогда упомянул, что у Ди Каприо утек кислород, и актер якобы потерял сознание. По словам Нортона, в этой истории есть доля правды. Однако ее тогда раздули больше, чем она того заслуживает.