Эдвард Бил признался, что пытался откупиться от суда после ДТП

Блогер Эдвард Бил признался, что пытался откупиться от суда, чтобы не понести наказание после резонансного ДТП в Москве. Об этом он рассказал в интервью Карине Кросс, которое выложено на ее YouTube-канале.

Бил рассказал, что после аварии действительно пытался поднять на вопрос «на очень серьезный уровень», чтобы уйти от ответственности. Но никто не стал ему помогать. По его словам, все будто специально решили, что ему лучше «тонуть».

«Мне казалось, что я как будто в большом океане, я выпал из корабля, я тону, они все на лодках и вот так вот смотрят на меня. И никто мне не помог, кроме меня самого», — сказал Бил.

Блогер также объяснил, что после аварии пересел с водительского кресла, но не для того, чтобы сделать вид, будто он не был за рулем, а чтобы спрятаться от толпы прохожих. По его словам, он просто лег на заднее пассажирское сиденье и дожидался, пока приедет полиция.

Мария Артемова, пострадавшая в ДТП по вине блогера, ранее объяснила «360», почему простила Била.

Эдвард Бил спровоцировал массовое ДТП на Садовом кольце в Москве 1 апреля. Блогера приговорили к двум годам ограничения свободы и на три года лишили водительских прав.